13 Sentinels: il nuovo gioco degli autori di Dragon's Crown rimandato a data da destinarsi

13 Sentinels Aegis Rim è stato annunciato da Atlus all'E3 2017, il publisher aveva confermato il lancio in tutto il mondo per il 2018 ma le cose non andranno così, dal momento che il gioco è stato rimandato a data da destinarsi.

Il progetto targato Vanillaware (studio noto per Odin Sphere e Dragon's Crown) non uscirà durante l'anno in corso e anzi, il publisher Atlus ha fatto sapere che "13 Sentinels Aegis Rim è ora privo di una finestra di lancio ufficiale", inoltre viene comunicata anche la cancellazione della versione per PlayStation Vita, a causa di motivi non meglio specificati ma probabilmente legati allo scarso mercato per quanto riguarda la vendita dei software per la console portatile Sony.

13 Sentinels Aegis Rim è ora un gioco esclusivo per PS4 (a meno di cambiamenti non ancora svelati), la speranza è che il titolo possa vedere la luce nel corso del 2019, restiamo in attesa di saperne di più.