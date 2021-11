13 Sentinels Aegis Rim arriva su Nintendo Switch: ritorna l'apprezzata lotta ai Kaiju!

Il superamento, annunciato in primavera, delle 400.000 copie vendute da 13 Sentinels: Aegis Rim ha convinto Atlus a proporre l'apprezzato titolo ad un pubblico più vasto.

Originariamente, l'ultima creazione degli autori di Odin Sphere aveva infatti raggiunto esclusivamente il catalogo PlayStation 4. Pubblicato nel settembre 2020, 13 Sentinels: Aegis Rim è successivamente divenuto accessibile anche su PlayStation 5, grazie alle funzioni di retrocompatibilità dell'hardware di nuova generazione, ma ora il gioco è pronto per un vero e proprio porting.

Atlus ha infatti confermato che gli utenti attivi su Nintendo Switch potranno presto avere accesso a questo interessante mix tra strategia e avventura a scorrimento, che vede possenti Kaiju minacciare il genere umano attraverso molteplici epoche. Dal passato del 1945 al lontano futuro del 2065, 13 Sentinels: Aegis Rim vede un ampio cast di protagonisti opporsi alle creature a bordo di possenti Mecha. Acclamato dalla critica, il titolo avrà ora una nuova occasione per farsi conoscere dal pubblico internazionale.



Per festeggiare l'annuncio della versione Nintendo Switch del gioco, Atlus e Vanillaware hanno pubblicato il trailer che potete trovare in apertura a questa news. Già confermata la data di lancio del gioco, con 13 Sentinels: Aegis Rim che esordirà sulla console ibrida il prossimo 12 aprile 2022. In attesa del porting, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim per PS4, a cura del nostro Antonello "Kirito" Bello.