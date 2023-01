A 14 anni diventa il numero uno al mondo di VALORANT: diventerà un pro?

In precedenza abbiamo già parlato dei player di VALORANT da tenere d’occhio nel 2023, citando prevalentemente pro della scena esport internazionale. Eppure, ora c’è un nuovo nome che sembra un autentico prodigio dell’FPS di casa Riot Games: Darxcioo a 14 anni è il numero 1 al mondo di VALORANT.

Altro che ScreaM, yay e altri grandi giocatori già parte dei team professionisti di tutto il mondo: Darxcioo potrebbe essere il prossimo grande giocatore di VALORANT, e sembra avere appena iniziato la sua carriera ad alti livelli. Il suo video recentemente pubblicato su Twitter, probabilmente estrapolato da una live su Twitch, mostra la sua serie di vittorie che lo ha portato a diventare RADIANT #1 il 26 gennaio 2023. Secondo la descrizione del suo account Twitter, ha raggiunto il rango Radiant all’età di 11 anni; ci sono voluti tre anni, dunque, per diventare il numero uno al mondo.

Purtroppo VALORANT non consente ai giocatori di visualizzare il ranking globale ma, grazie a servizi di terze parti, sappiamo che Darxcioo si posiziona in cima alla classifica con 1.017 punti, contro i 995 di F0rsakeN. Scendendo nel dettaglio, si trova in testa alla classifica globale con 99 vittorie in questo Act, un rapporto K/D di 1,09 e una percentuale di vittorie del 53,2%, dopo avere vinto 15 delle ultime 20 partite con i suoi personaggi preferiti: Raze, Jett e Killjoy.

Cosa aspettano le squadre pro ad accoglierlo nella loro formazione? Il problema è l’età, principalmente: gli amanti di CS:GO hanno potuto assistere alla crescita di s1mple, premiato come giocatore della decade, e alla firma di m0NESY con i G2 ad appena 16 anni, ma a Darxcioo serviranno almeno due anni per diventare almeno partner-content creator o allievo di un team fino al suo debutto ufficiale. Inoltre, riuscirà a mantenere questa forma a lungo? Staremo a vedere.