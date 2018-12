14 Giorni di Fortnite: come colpire un avversario con una Palla di Neve

A partire da oggi pomeriggio è disponibile la quarta sfida natalizia di Fortnite Battaglia Reale. Questa volta ci viene richiesto di colpire un avversario con una Palla di Neve in quattro match differenti: di seguito vi spieghiamo come fare.

Per completare questa sfida avrete bisogno prima di tutto della Palla Neve. Cosa bisogna fare per ottenerla? Semplice: la otterrete come ricompensa dopo aver terminato la terza sfida natalizia disponibile da ieri, quella che richiedeva di completare tre partite con un amico.

Una volta ottenuta la Palla di Neve, dunque, non vi resta che avviare una partita di Fortnite Battaglia Reale e colpire un avversario con questo oggetto. L'operazione andrà ripetuta quattro volte, nell'arco di quattro match differenti, così da portare a termine l'obiettivo e completare la sfida. Ricordiamo che completare le sfide natalizie durante i 14 Giorni di Fortnite vi darà accesso a nuove ricompense a tema.

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare anche le prime due sfide natalizie: avvia un server in modalità creativa e visita due Bastioni di zucchero. Segnaliamo che nel frattempo sono disponibili anche le Sfide della Settimana 3, e che per completarle potete aiutarvi con le nostre Guide, come con quella che spiega come portare a termine Cerca fra tre Baite da sci.