14 Giorni di Fortnite: l'evento ingame ritornerà la prossima settimana

Le critiche che hanno investito Epic Games per l'errata comunicazione sulla data di chiusura di 14 Giorni di Fortnite inducono il colosso videoludico statunitense a correre ai ripari annunciando la riapertura dell'evento ingame di Fortnite Battaglia Reale per la prossima settimana.

"Abbiamo comunicato una data di conclusione sbagliata per l'evento 14 giorni di Fortnite e non pensiamo che il Deltaplano Giustiziere sia l'approccio giusto per fare ammenda", spiegano gli stessi autori di Epic con un messaggio pubblicato sulle pagine del sito ufficiale di Fortnite e sui principali canali social.

Dopo un'attenta analisi, quindi, i vertici di Epic Games avrebbero deciso di non riaprire il popolare evento la prossima settimana fino alle ore 09:00 di martedì 15 gennaio. Non è chiaro, però, se la riapertura dell'evento ingame di Fortnite avverrà con il reset delle attività previsto nella mattina di lunedì 7 gennaio o di martedì 8.

Gli utenti che non sono riusciti a completare le sfide di 14 Giorni di Fortnite (che a questo punto potremmo definire ironicamente "14 Giorni di Fortnite... più 7!") potranno recuperare tutte ricompense non ancora sbloccate. Nel corso della prossima settimana, infatti, tutte le sfide saranno attive e potranno essere completate per l'intera durata dell'evento, anche se i progressi ottenuti in precedenza con le sfide parzialmente completate verranno azzerati.

Su queste pagine trovate tutte le Guide alle Sfide dell'evento ingame di 14 Giorni di Fortnite.