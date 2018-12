14 Giorni di Fortnite: Guida alla Sfida Cerca Nidi d'Uova vicino all'acqua

Dalle 15:00 di oggi pomeriggio è disponibile la nuova settima sfida natalizia di Fortnite Battaglia Reale. Per completarla dovremo cercare sei nidi d'uova vicino all'acqua: in questa mini-guida vi mostriamo dove trovarli.

Tutto quello che dovete fare è avviare Fortnite, scegliere la modalità Battaglia Reale e lanciare una nuova partita. Una volta atterrati sull'isola, il vostro obiettivo sarà quello di cercare e trovare sei nidi d'uova posizionati vicino all'acqua.

Come potete vedere nella mappa riportata a fondo pagina, questi oggetti possono essere trovati in numerosi punti dell'isola (quelli cerchiati di rosso). Dal momento che per completare la sfida basterà trovarne solo sei, il nostro consiglio è quello di scegliere i punti più vicini tra loro, così da raccogliere i sei nidi d'uova richiesti nel minor tempo possibile. Per riuscire nell'intento vi basta seguire il video riportato in cima, dove vengono mostrati i punti più convenienti in cui trovare i nidi d'uova.

In questi giorni vi state dedicando alle sfide natalizie di Fortnite Battaglia Reale, così da ottenere le relative ricompense a tema? A tal proposito, ieri vi abbiamo spiegato come completare la sfida che richiedeva di attraversare cerchi d'oro su X4-Stormwing. Ricordiamo inoltre che sono disponibili anche le nuove Sfide della Settimana 3 (Stagione 7).