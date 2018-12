14 Giorni di Fortnite: Guida alla sfida completa 3 partite con un amico

A partire da oggi pomeriggio è disponibile la terza sfida natalizia di Fortnite Battaglia Reale. Per completarla basterà portare a termine tre partite in compagnia di un amico: vediamo come fare.

Per completare questa sfida basta avviare e completare tre partite di Fortnite Battaglia Reale in compagnia di almeno un amico. Tutto quello che dovete fare è avviare il gioco, scegliere la modalità Battaglia Reale dalla schermata principale, accedere alla lobby e invitare almeno un contatto della vostra lista amici a unirsi alla partita. Assicuratevi di portare a termine ogni match, altrimenti l'obiettivo non verrà conteggiato.

Completare questa sfida vi permetterà di ottenere le nuove ricompense previste durante i 14 Giorni di Fortnite, il nuovo evento natalizio messo a disposizione per tutti i giocatori. Ricordiamo che la prima sfida richiedeva di avviare un server in modalità creativa o partecipare a uno esistente, e che per completare la seconda (pubblicata nella giornata di ieri) bisognava trovare i Bastioni di zucchero disseminati nella mappa.

Vi state divertendo con le nuove challenge natalizie di Fortnite Battaglia Reale? Nel frattempo sono disponibili anche le nuove Sfide della Settimana 3: sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la sfida Cerca fra tre Baite di sci e Suona il campanello in diversi luoghi indicati nell'arco di una partita.