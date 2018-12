14 Giorni di Fortnite: Guida alla Sfida ringrazia l'autista del Bus

A partire da oggi pomeriggio è disponibile l'undicesima sfida natalizia proposta con i 14 Giorni di Fortnite. Questa volta dovremo ringraziare l'autista del bus in partite diverse: di seguito vi spieghiamo come fare.

Per chi non lo ricordasse, la patch 5.30 dello scorso agosto ha introdotto la possibilità di salutare l'autista del bus prima di lanciarsi sull'isola di Fortnite Battaglia Reale. Per completare l'undicesima sfida natalizia dovremo salutare il conducente del veicolo in 11 partite diverse.

Cosa bisogna fare per salutare l'autista del bus? L'operazione è davvero molto semplice, sia che giochiate su console o su PC. Se state giocando su PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch, tutto quello che dovete fare è premere il tasto Giù del D-Pad mentre vi trovate sul bus, mentre su PC vi basterà premere il tasto B, come potete vedere nel filmato proposto in cima.

Per completare la sfida non dovrete far altro che ripetere questa operazione in 11 partite diverse, prima di paracadutarvi sull'isola. Ci siete già riusciti? Parlando delle altre sfide natalizie proposte con i 14 Giorni di Fortnite, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo giù spiegato come portare a termine le challenge che richiedono di eseguire acrobazie su un veicolo e ballare davanti agli alberi delle feste.