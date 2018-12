14 Giorni di Fortnite Guida: dove trovare i Bastioni di zucchero

A partire da oggi pomeriggio è disponibile la seconda delle 14 Sfide di Natale di Fortnite Battaglia Reale. La nuova challenge richiede di visitare due Bastioni di zucchero all'interno della mappa: di seguito vi spiegheremo dove trovarli.

Per completare questa sfida vi basta visitare due Bastioni di zucchero in Fortnite Battaglia Reale. Se avete bisogno di aiuto per rintracciarli, nella mappa riportata a fondo pagina abbiamo segnato le quattro posizioni in cui è possibile trovarli. Le elenchiamo di seguito:

Ne trovate uno a nord di Rampe Ghiacciate , sulla cima del monte innevato

, sulla cima del monte innevato A Condotti Confusi , sempre sulla cima di una montagna

, sempre sulla cima di una montagna A sud-ovest di Lande Letali , tra gli alberi in cima al monte

, tra gli alberi in cima al monte Sulla montagna a sud-est di Rapide Rischiose e a nord di Bosco Blaterante

Tutto quello che dovete fare è raggiungere due di queste quattro location e avvicinarvi al Bastione di zucchero. Per aiutarvi con un riferimento visivo, in modo da individuare più facilmente le caramelle giganti, potete guardare il video riportato in cima.

Completare le Sfide Natalizie di Fortnite Battaglia Reale vi permetterà di ottenere nuove ricompense specifiche. Ricordiamo inoltre che a partire da oggi sono disponibili anche le Sfide della Settimana 3 (Stagione 7): sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la sfida Utilizza una Zipline in partite diverse.