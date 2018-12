14 Giorni di Fortnite: Guida Sfida Balla davanti agli Alberi delle Feste

Da oggi pomeriggio è disponibile la nona sfida natalizia proposta con i 14 Giorni di Fortnite. Per completare la nuova challenge bisogna danzare davanti agli Alberi delle Feste: di seguito vi spieghiamo come fare.

Per completare questa sfida dovremo danzare di fronte a 9 diversi Alberi delle Feste. Tutto quello che bisogna fare è avviare una partita di Fortnite Battaglia Reale, atterrare sull'isola, raggiungere uno di questi Alberi e utilizzare una emote di danza. L'operazione andrà ripetuta nove volte, con nove Alberi differenti.

Dove si trovano questi Alberi delle Feste? Per individuare le loro posizioni potete consultare la mappa riportata a fondo pagina: troverete un albero a Parco Pacifico, a Passatempi Pomposi, a Rifugio Ritirato, a Corso Commercio, a nord di Sprofondo Stantio, a Borgo Bislacco, a Lande Letali, a Palmeto Paradisiaco, ad Approdo Avventurato, a Borgallegro, a Rampe Ghiacciate, a nord di Rampe Ghiacciate, a sud di Spiagge Snob e a Pinnacoli Pendenti.

Per completare la sfida vi basta raggiungere nove di questi alberi e danzare di fronte a ciascuno di essi. Se avete bisogno di un riferimento visivo per rintracciare la loro esatta posizione nella mappa, potete guardare il video riportato in cima. Ricordiamo che da ieri è disponibile anche la sfida natalizia Infliggi Danni con Armi Diverse. Siete riusciti a completarla?