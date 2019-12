14 Giorni di Fortnite: leak sfide, skin e data di partenza dell'evento di Natale 2019

Parte oggi l'evento di Natale di Fortnite 2019, denominato Winterfest e conosciuto lo scorso anno come 14 Giorni di Fortnite (14 Days of Fortnite). Di seguito i primi dettagli e le skin trapelate dai dataminer nelle scorse ore.

Durante il Winterfest Epic Games presenterà una serie di sfide quotidiane con relative ricompense oltre ad una serie di contenuti gratis per tutti. 14 Giorni di Fortnite inizia oggi, martedì 17 dicembre, ,'evento terminerà il 6 gennaio 2020 almeno secondo quanto riportato nelle API del gioco. L'orario di sblocco non è stato reso noto ma possiamo aspettarci maggiori dettagli in merito nel primo pomeriggio.

Sfide 14 Giorni di Fortnite

Search Holiday Stocking in the Winterfest Cabin (1)

Stoke a Campfire (1)

Eliminations with an Unvaulted Weapon (5)

Hide inside a Sneaky Snowman in different matches (2)

Warm yourself by the fireplace in the Winterfest Cabin (1)

Dance at Holiday trees in different Named Locations (5)

Search a chest within 60 seconds after landing from the Battle Bus (1)

Use Presents! (2)

Open Frozen Loot (1)

Deal damage to an opponent with a Lump of Coal (1)

Set_02_H_1 (1)

Search Ice Boxes (2)

Light a Frozen Firework found on beaches in Sweaty Sands, Craggy Cliffs, or Dirty Docks (1)

Search Ammo Boxes at The Workshop, Shiver Inn, or Ice Throne (2)

Restiamo in attesa di maggiori dettagli, nel frattempo Epic ha aggiornato il negozio con nuove skin di Natale per Fortnite, gli update andranno avanti quotidianamente per tutto il periodo festivo con skin, dorsi, deltaplani e altri oggetti cosmetici a tema Natale.