14 Giorni di Fortnite: le sfide sono nuovamente disponibili, tutte le guide

Epic ha reso nuovamente disponibili le sfide dell'evento 14 Giorni di Fortnite, lanciato inizialmente a Natale ma purtroppo terminato prima del tempo a causa di alcuni problemi tecnici. Le challenge sono ora accessibili a tutti, di seguito ricapitoliamo le sfide in corso con le guide utili per portare a casa la vittoria... e le ambite ricompense.

14 Giorni di Fortnite Guide

Di seguito il comunicato con il quale Epic annuncia l'estensione dell'evento: "Abbiamo comunicato una data di conclusione sbagliata per l'evento 14 giorni di Fortnite e non pensiamo che il Deltaplano Giustiziere sia l'approccio giusto per fare ammenda. Dopo aver considerato la cosa, abbiamo deciso di far continuare l'evento fino al 15 gennaio alle 9:00 ora italiana. Inoltre attiveremo le più popolari tra le modalità a tempo disponibili durante l'evento. I giocatori che non sono riusciti a completare quelle sfide riusciranno a recuperare tutte le ricompense che avevano mancato inizialmente. Tutte le sfide saranno disponibili e potranno essere completate per l'intera durata dell'evento. Purtroppo abbiamo dovuto azzerare i progressi delle sfide parzialmente completate."

Ricordiamo inoltre che Epic Games regalerà presto il Deltaplano Equalizzatore a tutti i giocatori per scusarsi dei problemi riscontrati durante i 14 Giorni di Fortnite.