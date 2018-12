14 Giorni di Fortnite: tutti i dettagli e i regali dell'evento di Natale

Si intitola 14 Giorni di Natale l'evento festivo di Epic Games che prenderà il via il 19 dicembre e andrà avanti per due settimane, con tantissime sorprese quotidiane tra armi, skin inedite e modalità a tempo per Battle Royale e nuovi contenuti per Salva il Mondo.

Battaglia Reale

Le feste hanno raggiunto la Battaglia reale, e verranno celebrate in tutta la mappa in molti modi diversi. Raccogli un Lancia palle di neve o nasconditi in un Cespuglio leggendario illuminato a festa, dopo aver saltato dal Bus della battaglia festivo! Oltre alle decorazioni della mappa, l'evento 14 giorni di Fortnite comprenderà una nuova sfida con nuove ricompense gratuite ogni giorno. Tutti i giorni troverai inoltre MAT nuove o passate. E infine assicurati di dare un'occhiata al Negozio oggetti, nel quale ti aspetteranno costumi festivi nuovi o passati, che compariranno ogni giorno in modo che tu possa sfoggiare il tuo spirito natalizio. Accedi ogni giorno per scoprire le ultime novità!

Salva il Mondo

Anche la modalità Salva il mondo abbraccerà lo spirito delle feste grazie a nemici nuovi e passati a tema. Riunisci i tuoi amici e affronta gli Abietti festivi su una mappa invernale. Ogni giorno un nuovo incarico verrà sbloccato e aggiunto al tuo registro incarichi. Completandoli, otterrai biglietti fiocco di neve da usare nel negozio. Nel negozio, troverai ogni giorno un lama plus gratuito, e assicurati di accedere per ottenere un lama smorgasbord per qualche giorno attorno al 25 dicembre.

L'evento di Natale di Fortnite Battle Royale e Salva il Mondo prenderà il via mercoledì 19 dicembre, per partecipare ai festeggiamenti è necessario installare l'aggiornamento 7.10 disponibile ora, che include alcune migliorie tecniche e nerf per armi e veicoli, come gli aeri Stormwing X-4.