15 anni di Assassin's Creed in un trailer, aspettando Mirage all'Ubisoft Forward

Con un nuovo trailer, Ubisoft annuncia l'Assassin's Creed Showcase che si terrà il 10 settembre alle 21:00 nel corso dell'evento Ubisoft Forward. La casa francese si prepara a festeggiare il quindicesimo anniversario di Assassin's Creed svelando Assassin's Creed Mirage, ma non solo.

Festeggia con il 15° anniversario di Assassin's Creed e scopri il futuro della serie, tutto verrà svelato durante l'Assassin's Creed Showcase! Assassin's Creed da sempre si pone l'obiettivo di far provare ai giocatori l'emozione di rivivere i grandi momenti della Storia. Sono passati 15 anni da quando Altair ti ha accolto nella Confraternita e ora celebreremo questo traguardo insieme alla nostra fantastica community con un intero anno di festeggiamenti.

Secondo un leak Ubisoft si appresta a svelare nella serata di sabato tanti nuovi giochi di Assassin's Creed, oltre ad Assassin's Creed Mirage il publisher francese toglierà i veli ad Assassin's Creed Infinity e confermerà nuovi progetti tra cui Project Red (apparentemente un gioco di Assassin's Creed ambientato in Giappone), Project Hexe, Project Jade e Project Nexus, oltre ai nuovi DLC di Assassin's Creed Valhalla, almeno stando alle parole di Tom Henderson.

L'unica certezza al momento è la presentazione di Assassin's Creed Mirage prevista per il 10 settembre, noi come di consueto seguiremo l'evento su Twitch sin dal tardo pomeriggio di sabato per una serata dedicata alle novità dal mondo Ubisoft.