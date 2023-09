15 euro di buono sconto Amazon per i nuovi iscritti

Super offerta su Amazon per chi non ha mai utilizzato la piattaforma e-commerce più famosa al mondo, il noto e-store ci regala un buono di ben 15 euro per ordini superiori a 30 euro, quindi praticamente anche per tutti i videogiochi in preordine, vediamo come utilizzarlo.

Clicca qui per attivare la promozione su un nuovo account di Amazon

Come si legge nel regolamento della promozione, l'offerta si applica solamente ai nuovi clienti che non dispongono di un account attivo e che non hanno mai effettuato un acquisto su Amazon. La promozione non sarà attivabile quindi su un account già attivo.

La promozione è valida fino al 16 ottobre 2023 e solamente per i primi 1.000 clienti che la attiveranno. Per attivare la promozione è necessario cliccare il tasto all'interno della pagina per creare il nuovo account, sarà poi necessario premere il tasto che attiverà la promozione nel nuovo profilo. Una volta inserito nel carrello un articolo venduto e spedito su Amazon dal valore di almeno 30 euro, si applicherà in automatico la promozione che abbasserà il prezzo di acquisto di 15 euro.

Ovviamente la promozione può essere attivata anche per preordinare i videogiochi in uscita o per acquistare quelli già in commercio, tra i migliori affari che si possono ottenere, vi segnaliamo la possibilità di preordinare Marvel's Spider-Man 2 a soli 54,99 euro, il nuovo gioco di Nintendo Super Mario Bros. Wonder a 44,99 euro o Assassin's Creed Mirage al super prezzo di 34,99 euro.