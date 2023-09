15 euro di buono sconto su Amazon valido anche per i videogiochi

Su Amazon è attiva una promozione con scadenza al 7 ottobre che ci permette di ottenere un buono sconto da 15 euro da utilizzare per gli acquisti che effettuiamo nello store. Una super promozione che ci permette di risparmiare anche per acquistare videogiochi.

L’Offerta si applica solo ai clienti Amazon Prime idonei che caricano per la prima volta almeno una foto tramite l’app Amazon Photos durante il periodo promozionale, non è valida per i clienti Amazon Prime che durante il periodo promozionale stanno usufruendo del periodo d’uso gratuito del servizio e per i clienti che hanno già utilizzato Amazon Photos in passato.

Clicca qui per verificare se il tuo account è idoneo alla promozione

I clienti idonei riceveranno un credito promozionale di 15 euro da utilizzare su Amazon.it. dopo una mail di conferma da Amazon relativa all’accredito sull’account del credito promozionale e le istruzioni su come utilizzarlo entro 7 giorni dal caricamento di almeno una foto tramite l’app Amazon Photos.

Il codice promozionale può essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon, sono esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it, i Warehouse Deals Amazon e i prodotti e servizi venduti su siti diversi da Amazon.it. Il codice promozionale non può inoltre essere utilizzato per l’acquisto di contenuti digitali, libri, Buoni Regalo, alcolici e articoli per bambini e neonati.

Ottenendo questo buono sconto, sarà possibile preordinare i prossimi videogiochi in uscita ad un prezzo spettacolare, per esempio il preordine di Marvel's Spider-Man 2 costerà solamente 54,99 euro, il nuovo gioco di Nintendo Super Mario Bros. Wonder 44,99 euro o Assassin's Creed Mirage al super prezzo di 34,99 euro.