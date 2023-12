Quali sono i 15 giochi più coperti dalla stampa nel 2023? Starfield sorprende

Con la fine del 2023 che è ormai dietro l'angolo è tempo di tirare le somme sull'anno che si appresta a concludersi. E tramite una ricca infografica diffusa da Games Industry veniamo a scoprire numerosi dettagli sui giochi più popolari degli ultimi 12 mesi, in particolare presso i portali della stampa internazionale.

Nella Top 15 emerge un chiaro vincitore: con la bellezza di 53.097 articoli totali pubblicati dalle testate giornalistiche, Starfield si conferma essere il gioco più coperto di tutto il 2023, sbaragliando nettamente l'agguerrita concorrenza di quest'annata. Unica eccezione Diablo IV, che occupa la seconda posizione stando dietro all'opera Bethesda solo di poco, con un totale di 51.363 articoli. Di seguito ecco la Top 15 dei giochi più coperti dalla stampa nel 2023:

Starfield - 53.097 articoli (+410% rispetto al 2022) Diablo IV - 51.363 articoli (+1242% rispetto al 2022) The Legend of Zelda Tears of the Kingdom - 39.330 articoli (3371% rispetto al 2022) Fortnite - 28.503 articoli (-24% rispetto al 2022) Cyberpunk 2077 - 25.853 articoli (+8% rispetto al 2022) Marvel's Spider-Man 2 - 25.739 articoli (+930% rispetto al 2022) Final Fantasy XVI - 21.904 articoli (+335% rispetto al 2022) Minecraft - 21.453 articoli (-8% rispetto al 2022) Baldur's Gate 3 - 20.701 articoli (+2175& rispetto al 2022) League of Legends - 20.090 articoli (-7% rispetto al 2022) Mortal Kombat 1 - 19.527 articoli (+39.751% rispetto al 2022) Destiny 2 - 18.733 articoli (+5% rispetto al 2022) Genshin Impact - 18.280 articoli (-39% rispetto al 2022) Overwatch - 17.481 articoli (-40% rispetto al 2022) Elden Ring - 16.039 articoli (-75% rispetto al 2022)

Per il kolossal sci-fi pubblicato su PC e Xbox Series X/S si tratta di un piccolo riscatto dopo che Starfield non è stato candidato al GOTY ai The Game Awards 2023 e non ha vinto nessun premio durante la serata. Nonostante ciò, l'ultima fatica di Bethesda ha attirato l'attenzione di un elevato numero di giocatori in pochi mesi, continuando a crescere un poco alla volta con il passare del tempo.

A tal proposito, infatti, Starfield ha superato i 13 milioni di giocatori e non è da escludere che le statistiche continuino a salire nel prossimo futuro, con l'arrivo di ulteriori novità per il gioco nel corso del 2024.