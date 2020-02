15 minuti di gameplay di Hellpoint, fusione tra Dead Space, Dark Souls e DOOM

Quando gli sviluppatori di Cradle Games definirono Hellpoint, la loro opera prima, come "il figlio illegittimo di Dark Souls, Doom e Dead Space", destò subito la curiosità nostra e di gran parte dei videogiocatori di tutto il mondo. I lavori del gioco vanno avanti dal 2015, e finalmente siamo ormai prossimi all'uscita.

Mancano infatti circa due mesi all'arrivo del gioco, e la curiosità è più alta che mai: per soddisfarla, potete dare un'occhiata al nostro nuovo video in cui vi mostriamo ben 15 minuti di gameplay di questo ambizioso Action RPG. La storia di Hellpoint racconta della fondazione della prima Alleanza Interstellare, tra gli umani e la civiltà degli Arisen. Lasciati alle spalle guerre e conflitti, il genere umano sta concentrando i suoi sforzi per scoprire la vera natura dell'anima.

Nel gioco viaggeremo attraverso universi paralleli, mentre gli Arisen vantano una vasta conoscenza delle intelligenze artificiali, per cui le due civiltà decidono di unire le proprie forze per costruire un'anima artificiale animata da un'avanzatissima IA cosciente. Le conseguenze però saranno inquietanti.

Appuntamento dunque al 16 Aprile su PS4, Xbox One e Nintendo Switch con Hellpoint. Nel frattempo, godetevi il video, che trovate come di consueto in cima alla news, o sul canale YouTube di Everyeye.it.