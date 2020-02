15 minuti di gameplay di The Wonderful 101 Remastered dal PAX East

La remaster di The Wonderful 101 è giocabile al PAX East di Boston e per l'occasione emergono in rete i primi video gameplay della riedizione del gioco di Platinum Games, uscito nel 2013 su Wii U e ora in arrivo su tutte le principali piattaforme.

The Wonderful 101 Remastered è stato annunciato a fine gennaio con una campagna Kickstarter che ha superato rapidamente quota un milione di dollari, cifra che ha permesso agli sviluppatori di accelerare i lavori sul progetto, in uscita questa primavera. La riedizione di TW101 presenta un comparto tecnico migliorato, un sistema di controllo ottimizzato in base alla piattaforma di destinazione (il gioco originale era pensato con in mente il "Paddone" di Wii U) e altre novità come la modalità Time Attack e l'avventura 2D Luka's First Mission.

Il gioco sarà disponibile dal 22 maggio in Europa su PC (via Steam), PlayStation 4 e Nintendo Switch con doppiaggio in inglese e giapponese e sottotitoli in lingua inglese, giapponese, francese, tedesco, spagnolo e italiano. All'epoca dell'uscita su Wii U The Wonderful 101 non ha riscosso il successo sperato vendendo secondo alcune stime meno di 100.000 copie in tutto il mondo, Hideki Kamiya però non ha mai voluto abbandonare la sua creatura continuando a credere nelle potenzialità del franchise.