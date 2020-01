I 15 peggiori videogiochi degli ultimi dieci anni, da Umbrella Corp a Rambo The Video Game

GamingBolt ha stilato la classifica dei quindici giochi più brutti dell'ultimo decennio, una selezione che tiene conto di vari fattori tra cui il comparto tecnico zoppicante, problemi al gameplay e in generale uno scarso lavoro di rifinitura per prodotti che hanno davvero faticato a riscontrare giudizi positivi da parte di pubblico e critica.

Sul podio troviamo The Quiet Man di Square Enix al terzo posto, Tony Hawk's Pro Skater 5 di Activision al secondo posto e Ride to Hell Retribution come vincitore assoluto.

I giochi più brutti di sempre

Ride to Hell Retribution Tony Hawk's Pro Skater 5 The Quiet Man Left Alive Infestation Survivor Stories The Walking Dead Survival Instinct FlatOut 3 Alone in the Dark Illumination Rambo The Video Game Postal 3 Troll And I Escape Dead Island Sonic Boom Rise of Lyric Umbrella Corps Past Cure

In classifica figurano anche titoli piuttosto rinomati come Left Alive al quarto posto, seguito da Infestation Survivor Stories, The Walking Dead Survival Instinct, FlatOut 3, Alone in the Dark Illumination, Rambo The Videogame e Postal 3. Le ultime cinque posizioni vedono Troll And I alla numero 11 con Escape Dead Island in posizione dodici, Sonic Boom Rise of Lyric alla 13, Umbrella Corps in penultima posizione e Past Cure a chiudere la Top 15.

Siete d'accordo con la classifica dei peggiori giochi di sempre secondo GamingBolt? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!