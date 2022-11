15% di sconto sui videogiochi appena usciti, scopri il coupon

Su eBay da qualche giorno è iniziata una super promozione che ci permette di risparmiare il 15% dal prezzo di vendita (spesso già scontato) per acquistare videogiochi appena usciti o di prossima uscita per la vostra console preferita.

Attivare la promozione è facilissimo, basta aggiungere uno dei videogiochi nella pagina della promozione al carrello e, in fase di pagamento, inserire il coupon REGALI22 per attivare la promozione, verrà applicato immediatamente lo sconto del 15%. Per tutti i videogiochi la spedizione è completamente gratuita.

La promozione è valida fino al 16 novembre (o fino ad esaurimento scorte dei giochi), potrà essere utilizzata al massimo 4 volte (per ogni account di eBay) ed attiverà uno sconto massimo di 50 euro.

Grazie a questa promozione sarà possibile per esempio preordinare God of War Ragnarok in edizione PS5 al prezzo di 71,39 euro (listino 79,99 euro), acquistare FIFA 23 per PS4 al prezzo super scontato di 56,94 euro oppure acquistare Call of Duty Modern Warfare II per PS5 al prezzo scontato di 72,16 euro.

I giochi in promozione sono diversi e tutti i venditori che sono stati inseriti all'interno della pagina della promozione, sono power seller di eBay, certificati ed affidabili, con migliaia di feedback attivi.

