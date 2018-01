17 minuti di gameplay per Soulcalibur VI, il nuovo personaggio Grøh si mostra in azione

Durante un evento stampa a San Francisco,ha potuto provare con manoe registrare la sessione di gameplay che quest'oggi vi proponiamo in apertura di notizia. Nel filmato, della durata di circa 17 minuti, sono inclusi anche alcuni match con, il nuovo personaggio annunciato ieri con un trailer da

Grøh presenta uno stile di combattimento rapido ed elegante, per avere la meglio sugli avversari sfrutta due spade che all'occorrenza possono essere unite a formare una lancia a doppia lama. Gli altri personaggi presenti nel video gameplay sono Nightmare, Xianghua, Kilik, Sophitia e Mitsurugi. In calce alla notizia trovate inoltre tanti nuovi screenshot dedicati ai vari lottatori. Ricordiamo che SoulCalibur VI uscirà nel corso del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.