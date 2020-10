171: il clone brasiliano di GTA arriverà su PC, PS5 e Xbox Series X

Mentre tutti gli appassionati di sparatutto a mondo aperto attendono con impazienza delle notizie su GTA 6, il team brasiliano di Betagames sorprende la community con 171, un action free roaming che s'ispira alle atmosfere e all'esperienza di gioco di Grand Theft Auto 5.

Il protagonista di 171 è Nicolau Souza, il giovane sognatore di una periferia che si vede costretto ad abbracciare la vita criminale nel disperato tentativo di aiutare suo fratello minore. Il progetto è stato annunciato ufficialmente nel 2015, e da allora ha saputo attrarre l'interesse crescente dei cultori del genere per le innegabili analogie con GTA, ma anche per la bellezza degli scenari ispirati i bassifondi delle città brasiliane e per delle meccaniche di gameplay che prevedono l'esplorazione libera della mappa sia a piedi che a bordo di veicoli.

In un'intervista concessa a IGN Brazil nell'ottobre dello scorso anno, il CEO e sviluppatore capo di Betagames Renato Cesar ha spiegato che "non ci piace l'appellativo datoci da chi considera il nostro gioco come 'il GTA brasiliano', ma penso sia inevitabile. Ci piace lavorare sui dettagli, come i serbatoi dell'acqua, le antenne, il modo in cui le persone reagiscono alle rapine in Brasile... tutto questo serve a creare familiarità e ad attirare l'attenzione del giocatore".

L'uscita di 171 è prevista nel 2021 su PC, ma i vertici di Betagames non nascondono la loro volontà di proporre il titolo su tutte le piattaforme principali di questa e della prossima generazione, ossia PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X e S.