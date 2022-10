171: il clone brasiliano di GTA torna a mostrarsi in un video gameplay

Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene, il particolare clone brasiliano di Grand Theft Auto che prende il nome di 171 è tornato a mostrarsi attraverso un breve filmato di gameplay.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, 171 è un open world ispirato alla serie Rockstar Games che è in sviluppo presso Betagames Group, team che si occuperà anche della pubblicazione. Pur con un livello qualitativo ben diverso dal titolo al quale è ispirato, 171 propone una città liberamente esplorabile e nella quale seminare il panico. Nel corso del video gameplay vediamo il protagonista alle prese con trafficanti di armi, pestaggi di passanti e conflitti a fuoco con gang rivali. Pare anche che vi sia un qualche sistema attraverso il quale interagire con gli NPC, magari insultandoli.

Stando alla pagina ufficiale Steam del gioco, la data d'uscita della versione in accesso anticipato non è lontana e dovrebbe essere fissata al prossimo mese. Sembrerebbe inoltre che il gioco supporti esclusivamente il portoghese brasiliano e non abbia nemmeno i sottotitoli in lingua inglese. Vi ricordiamo che 171 dovrebbe arrivare su tutte le piattaforme: la sua uscita è prevista su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.