171: alla scoperta del clone brasiliano di GTA, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X

Abbiamo perso il conto del numero di giochi ispirati a Grand Theft Auto, e in fondo non ci stupiamo affatto. La saga di Rockstar Games è una delle più celebri della storia dei videogiochi, e conta centinaia e centinaia di milioni di copie vendute in tutto il mondo.

In attesa del tanto vociferato GTA 6, mai annunciato in via ufficiale, presso gli studi del team brasiliano Betagames sta prendendo forma un nuovo "clone" chiamato 171. Nel pieno rispetto delle sue origini, il gioco punta a calare i giocatori nella periferia di una città brasiliana, dove il protagonista, un giovane sognatore che si chiama Nicolau Souza, si vede costretto ad abbracciare la vita criminale nel disperato tentativo di aiutare suo fratello minore. Le analogie con Grand Theft Auto sono molteplici, anche se al team non piace molto l'appellativo "GTA brasiliano".

Al momento l'uscita di 171 risulta essere prevista nel 2021 su PC, ma gli sviluppatori sono intenzionati a portarlo anche su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Se il progetto vi incuriosisce, vi consigliamo di guardare la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia: scoprirete anche che il numero 171 che dà il titolo al gioco non è stato scelto a caso!