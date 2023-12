19 giochi mobile oltre il miliardo di dollari in ricavi nel 2023: eFootball 2024 tra loro

Come rivelato dal portale Data.ai, ben 19 videogiochi mobile hanno raggiunto e superato quota un miliardo di dollari in ricavi nel corso del 2023, rivelandosi così delle vere e proprie miniere d'oro per i loro produttori. Tra i nomi più celebri dell'elenco spicca eFootball 2024.

Giunto alla sua nuova versione negli scorsi mesi, eFootball 2024 è migliorato nel gameplay pur continuando ad offrire pochi contenuti offline, ma ciò non ha impedito al titolo calcistico Konami di confermarsi un successo commerciale soprattutto nella sua versione mobile. In aggiunta, tra gli altri nomi noti capaci di raggiungere il miliardo di dollari in ricavi troviamo anche EA Sports FC Mobile 24 Soccer, League of Legends Wild Rift, Marvel Strike Force e One Piece Treasure Cruise, tutti capaci di raggiungere un successo economico piuttosto importante nel corso dell'annata. Ecco di seguito tutti i 19 giochi mobile oltre il miliardo in ricavi:

Age of Origins

Arena of Valor

Arknights

Boom Beach

DoubleU Casino

EA Sports FC Mobile 24 Soccer

eFootball 2024

League of Legends Wild Rift

Lightning Link Casino

Lineage W

Marvel Strike Force

Odin Valhalla Rising

One Piece Treasure Cruise

PokoPoko

Puzzles & Survival

Royal Match

Solitaire Grand Harvest

War and Order

World Series of Poker

Restando sempre in ambito statistiche di fine anno, scopriamo anche quali sono stati i 15 giochi più coperti dalla stampa nel 2023, che vedono Starfield come grande protagonista.