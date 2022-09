Dal 1995 con terrore: Gargoyles Remastered annunciato per PC e console!

In mezzo a tante World Premiere e produzioni basate sugli iconici personaggi Disney, Pixar e Marvel, il ricco Disney & Marvel Games Showcase è riuscito anche a sorprendere i più nostalgici con l'annuncio di Gargoyles Remastered.

Come il titolo lascia chiaramente intendere, Gargoyles Remastered è la versione rimasterizzata del platform classico lanciato originariamente nel 1995 su SEGA Mega Drive. Sviluppato da Empty Game Studios (azienda già responsabile di lavori come Final Fantasy XV: A King's Tale per Xbox One e PS4 e Dead Island: Retro Revenge per PS4, Xbox One e PC), questo rifacimento verrà lanciato su PC e "console moderne" con grafica e controlli aggiornati agli standard attuali. La data di lancio è ancora ignota, nel frattempo potete rivivere l'annuncio effettuato al Disney & Marvel Games Showcase in cima a questa notizia.

Gargoyles è un adattamento dell'omonima serie televisiva prodotta da Walt Disney Television Animation e andata originariamente in onda dall'ottobre del 1994 al febbraio del 1997. In Italia è conosciuta come "Gargoyles - Il Risveglio degli Eroi ed è al momento disponibile alla visione du Disney+, per un totale di tre stagioni.