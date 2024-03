1997 Fuga da New York diventa un videogioco? Sembra di sì...

Un album di immagini, artwork e screenshot trapelato su IMGUR sembra suggerire l'esistenza di un videogioco di 1997 Fuga da New York (titolo originale: Escape from New York) in fase di sviluppo negli studi di Splitgate Ironworks.

L'album in questione mostra una serie di immagini in realtà piuttosto grezze che presentano location e personaggi del film del 1981 interpretato da Kurt Russell. Insider-Gaming ha visto le immagini e al momento non può confermare se siano autentiche e se il gioco sia o meno in sviluppo tuttavia sembra che Slipgate Ironworks si appresti ad annunciare a breve questo progetto tramite i suoi canali ufficiali.

In 1997 Fuga da New York, Kurt Russell veste i panni di Snake Plissken e se questo nome non vi suona nuovo c'è un motivo: proprio il personaggio interpretato da Russell è stato usato da Hideo Kojima come base per modellare il "suo" Solid Snake.

Escape From New York è un film co-scritto da John Carpenter e negli anni la pellicola è diventata un cult e lo stesso Carpenter ha fatto capire di avere altre storie in mente per nuovi film di Snake Plissken.

Recentemente, Kurt Russell ha spiegato perché non ha mai doppiato Snake in Metal Gear Solid... e chissà che l'attore non possa doppiare se stesso nel videogioco di 1997 Fuga da New York, a questo punto.