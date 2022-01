1UP Arcade: il cabinato di Pac-Man con 12 giochi è in offerta su Amazon

Arcade 1UP Legacy Edition Arcade Cabinet è in offerta su Amazon, si tratta della riproduzione di un vero cabinato da sala giochi, in questo caso dedicato a Pac-Man e ai titoli Bandai Namco, con 12 giochi classici preinstallati.

Il cabinato misura 57,8cm x 48,3cm x 146,8cm, altezza quest'ultima raggiungibile grazie all'alzata inclusa, senza riser il cabinato è alto circa 116 cm per un peso totale di 36 kg. Lo schermo è di tipo LCD, a colori, da 17 pollici, il cabinet funziona senza monete, l'assemblaggio è veloce e non richiede troppo tempo, solamente pochi strumenti alla portata di tutti come un trapano e un cacciavite.

I giochi inclusi sono Pac-Man, Pac-Land, Pac-Man Plus, Super Pac-Man, Pac & Pal, Pac-Mania, Galaxia, Galaga, Dig Dug, Dig Dug II, Mappy e Rompers. Il prezzo? 449 euro invece di 499 euro, con alzata inclusa nel prezzo, normalmente solo questo accessorio viene venduto a 59,99 euro.

Arcade 1UP è una azienda specializzata nella riproduzione di cabinati arcade su licenza, oltre a quello dedicato a Pac-Man esistono anche altri giochi da sala prodotti dalla stessa compagnia come Street Fighter 2, Mortal Kombat, Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time e tanti altri giochi classici che hanno fatto la storia del nostro passatempo preferito.