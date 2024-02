Quasi 2 mila euro: è questo il valore dei giochi che Epic Store vi ha regalato nel 2023

Ad oltre cinque anni dal suo debutto l'Epic Store non ha ancora smesso di regalare giochi, per la gioia dei suoi utenti che in questo modo possono scoprire prodotti ai quali non avrebbero mai pensato di avvicinarsi e, soprattutto, risparmiare un bel po' di soldi. A proposito di denaro, ecco quanto valgono tutti i giochi regalati nel 2023.

Nel suo "Year in Review 2023", un resoconto fresco di pubblicazione ricco di statistiche, Epic Games ha fatto notare d'aver regalato un totale di 86 giochi nel corso del 2023, per un valore totale che ammonta a 2.055 dollari (ovvero 1.906 euro, al cambio attuale). Complessivamente, i suddetti titoli sono stati scaricati dai giocatori 586 milioni di volte e posseggono un Meta Score medio pari a 75. Tra gli 86 regali, ricordiamo, ci sono stati giochi del calibro di Death Stranding (regalato a maggio), The Evil Within 1 & 2 (offerti nel mese di ottobre) e The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (a dicembre).

Nell'ambito dello stesso resoconto, che potete consultare integralmente seguendo il link alla fonte, si evince inoltre che il numero di utenti attivi su Epic Games Store ha superato quota 270 milioni e che i titoli di maggior successo del 2023 sono stati Fortnite, Genshin Impact, Rocket League, Dead Island 2 e Grand Theft Auto V.

Ormai nel suo sesto anno di attività, il programma dei giochi gratuiti di Epic Games Store non accenna ad arrestarsi. Mentre vi scriviamo può essere scaricato gratis Dakar Desert Rally, al quale farà seguito Super Meat Boy Forever nella settimana dal 22 al 29 febbraio. Una volta riscattati, i giochi restano per sempre legati alla libreria di Epic pronti per essere giocati in qualsiasi momento e senza alcun vincolo.