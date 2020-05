20 anni di Arkane Studios: Arx Fatalis gratis su PC e tante iniziative da Bethesda

Le alte sfere di Bethesda festeggiano i 20 anni di Arkane Studios insieme a tutti i fan dell'iconica software house di Dishonored organizzando una serie di iniziative, a cominciare dalla promozione che consente agli appassionati di GDR di scaricare gratis su PC Arx Fatalis.

"Dall’apertura dei suoi uffici a Lione, Francia, vent’anni fa, poi ampliati con lo studio di Austin, Texas, Arkane Studios ha prodotto alcune tra le avventure più innovative e memorabili del panorama videoludico", si legge nel comunicato di Bethesda che apre i festeggiamenti per il ventennale di Arkane e invita tutti i giocatori a effettuare il download gratuito di Arx Fatalis, il primo titolo della compagnia.

Per poter aderire all'iniziativa e riscattare per sempre una copia dello storico gioco di ruolo in soggettiva della software house francese, basta effettuare l'iscrizione alla nuova community Arkane Outsiders e acconsentire alle comunicazioni via email prima delle ore 16:00 italiane del 31 maggio. Con l'ingresso nel fan club ufficiale dell'azienda transalpina legata a Bethesda si potrà anche scaricare una copia digitale dell'artbook The Art of Arkane. Nelle prossime tre settimane, Bethesda conta di omaggiare il talento di Arkane con la pubblicazione di video speciali, AMA, dietro le quinte e tanto altro.

In cima alla notizia trovate anche il video celebrativo confezionato da Bethesda per festeggiare i vent'anni di Arkane: qualora ve lo foste perso, su queste pagine potete ammirare anche l'interessante docuserie Noclip su Arkane con Half Life Ravenholm, il gioco cancellato di Steven Spielberg LMNO e The Crossing.