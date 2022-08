20 Anni di magia, aspettando Kingdom Hearts 4: Square Enix celebra l'anniversario

Il 28 marzo 2002, il primo Kingdom Hearts esordiva sul mercato videoludico, inaugurando un percorso destinato a portare su console, PC e dispositivi mobile l'emozionante epopea di Sora, Pippo e Paperino.

Da allora, sono trascorsi oltre vent'anni e Square Enix ha proposto al pubblico ben tredici avventure ambientate nell'immaginario del Reame dei Cuori. Nella primavera di quest'anno, il colosso giapponese ha organizzato un grande evento celebrativo, durante il quale hanno trovato spazio moltissimi annunci. Come i fan ricorderanno, è stato innanzitutto svelato ufficialmente Kingdom Hearts IV, ma anche confermata la finestra di lancio del capitolo finale di Kingdom Hearts: Dark Road.

Ora, a distanza di alcuni mesi, Square Enix Italia ricorda la grande festa organizzata per il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts, proponendo agli appassionati un video celebrativo. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre il supporto ufficiale alla lingua italiana, e include diversi messaggi condivisi da personalità del calibro di Tetsuya Nomura, Ichiro Hazama e Hikaru Utada. Protagonista anche la coinvolgente colonna sonora della saga di Kingdom Hearts, in grado di unire la magia dei mondi Disney, la tradizione di Final Fantasy ed eroi completamente originali.



In attesa di scoprire quale sarà il futuro della saga in Kingdom Hearts IV, auguriamo ancora una volta un buon compleanno al Reame dei Cuori!