20 anni di Xbox: apre il Museo Virtuale, un metaverso sulla storia delle console Microsoft

Le iniziative di Microsoft per celebrare i vent'anni di Xbox proseguono con l'apertura di un Museo Virtuale che accoglie tantissime informazioni e curiosità sulla storia delle console e delle esclusive sfornate dalla casa di Redmond dal 2001 ad oggi.

Il nuovo portale aperto dal colosso tecnologico americano si compone di sei sezioni, o "aree espositive virtuali", dedicate alla storia della prima Xbox, di Xbox 360, Xbox One e della nuova famiglia di console Xbox Series X/S, per un totale di ben 132 "opere digitali" da visionare per aprire i relativi link multimediali con tanti ricordi e aneddoti sul passato delle piattaforme verdecrociate.

All'interno del sito trovano spazio anche due aree interamente dedicate ad Halo, l'esclusiva più importante degli Xbox Game Studios, e la sezione dedicata al "My Xbox Museum", con il riassunto delle statistiche e delle attività svolte con il proprio account Xbox.

Ciò che rende davvero interessante questo progetto è però la sua "vocazione da metaverso": ciascuno spazio espositivo creato virtualmente da Microsoft può essere visitato assumendo le sembianze del proprio avatar per interagire con gli altri utenti connessi alla medesima stanza digitale. L'unica pecca è rappresentata però dal mancato supporto alla lingua italiana: nel momento in cui scriviamo, il portale può essere infatti consultato solo in lingua inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese.

In calce alla notizia trovate il link al Museo Virtuale sulla storia di Xbox. Qualora ve lo foste perso, vi consigliamo di ammirare anche il video con i pioneri di Xbox moderato da Reggie Fils-Aime.