20 anni di Xbox: l'evento sarà imperdibile anche senza reveal di nuovi giochi, per Corden

Cresce l'attesa per l'Xbox Anniversary Celebration, l'evento organizzato da Microsoft per festeggiare i venti anni di Xbox insieme alla propria community. A detta del sempre informato giornalista di WindowsCentral Jez Corden, lo spettacolo digitale approntato dalla casa di Redmond sarà semplicemente imperdibile.

A detta del redattore di WindowsCentral, lo speciale FanFest che il team Xbox sta preparando in vista di questo importante appuntamento sarà foriero di sorprese per tutti i fan delle console verdecrociate e di videogiochi PC targati Microsoft.

Nel condividere queste anticipazioni, Corden sottolinea che la già confermata assenza di reveal di nuovi giochi Xbox durante l'evento non pregiudicherà affatto la bontà dello spettacolo organizzato dal team Xbox. Pur senza entrare nei dettagli, il giornalista e insider esorta la community a non mancare all'evento perché si tratterà di uno "spettacolo imperdibile".



Anche Klobrille, esprimendosi sull'argomento, ha già riferito di essere del medesimo avviso. Per il leaker, infatti, Microsoft farà tanti reveal durante l'evento a prescindere dall'assenza di annunci di nuovi giochi, e questo perché, a suo dire, avrebbe materiale a sufficienza per riempire più di uno show, riferendosi implicitamente a titoli come Hellblade 2, Fable, Perfect Dark, Forza Motorsport, The Outer Worlds, State of Decay 3, Starfield, TES 6 o RedFall. E questo, per tacere delle possibili sorprese rappresentate dall'annuncio di nuove acquisizioni di software house, dal lancio di offerte promozionali e dalla presentazione di ulteriori titoli da proporre su Xbox Game Pass.

L'Xbox Anniversary Celebration si terrà ufficialmente dalle ore 19:00 italiane di lunedì 15 novembre e, come rimarcato da Will Tuttle di Xbox Wire, verrà aperta un'ampia finestra sul multiverso degli Xbox Game Studios e sulla storia della divisione videoludica di Microsoft per offrire agli appassionati l'opportunità di "dare uno sguardo speciale ai 20 anni di Xbox".