20 anni di Xbox: Reggie-Fils Aime è moderatore di un incontro con i pioneri di Microsoft

Proseguono le celebrazioni del ventesimo anniversario di Xbox, e Microsoft lo fa organizzando un evento molto speciale a cui hanno preso parte i pionieri dello storico marchio ora guidato da Phil Spencer.

"Mentre commemoriamo il 20° anniversario di Xbox, guardiamo indietro a come un appassionato gruppo di ex Microsoft ha usato la propria creatività e innovazione per spingere i confini tradizionali del gioco e stabilire Xbox come attore dominante nel settore. Questi pionieri dell'industria condividono le loro storie ed esperienze personali, ricordando il passato e aspettando con impazienza ciò che riserva il futuro. La discussione è moderata dall'ex presidente e COO di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé e presenta i visionari di Xbox Robbie Bach, Ed Fries, Peter Moore e Bonnie Ross [quest'ultima ancora parte integrante di Xbox e 343 Industries]".

L'incontro è stato documentato all'interno del filmato che vi abbiamo riportato in apertura di notizia, e rappresenta un'occasione preziosa per fare un tuffo nel passato e ricostruire insieme a questi grandi protagonisti dell'industria del gaming il percorso compiuto da Xbox nei suoi primi 20 anni di storia.

Per quanto riguarda il futuro del nostro settore, Phil Spencer ha dichiarato di desiderare l'arrivo di un'emulazione legale con cui preservare la ludoteca Xbox. Intanto, i team Microsoft continuano a lavorare per rendere Xbox Series X funzionante anche con batteria CMOS scarica.