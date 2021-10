20 anni di Xbox: svelato l'evento sulle prossime esclusive in arrivo su Game Pass

Microsoft annuncia ufficialmente l'Xbox Anniversary Celebration, un evento digitale che si terrà a metà novembre per festeggiare il ventesimo compleanno delle console Xbox e fare il punto della situazione sulle prossime esclusive degli Xbox Game Studios in arrivo su Xbox Game Pass da qui a fine 2021.

Nel descrivere le attività e le sorprese che caratterizzeranno questo show in streaming, Will Tuttle di Xbox Wire elenca i maggiori videogiochi first party che il team Xbox pubblicherà nei prossimi mesi.

L'esponente del blog istituzionale della casa di Redmond cita Age of Empires 4, Forza Horizon 5 e Minecraft Caves & Cliffs Part 2, confermando per l'8 dicembre l'uscita di Halo Infinite e annunciando Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition, un aggiornamento gratuito che introdurrà cinque nuovi velivoli, otto aeroporti, nuovi Discovery Tour, il supporto alle librerie DirectX 12 e le sfide multiplayer di Reno Air Races.

L'Xbox Anniversary Celebration si terrà ufficialmente dalle ore 19:00 italiane di lunedì 15 novembre. Come sottolineato da Will Tuttle, l'evento non farà da sfondo all'annuncio di nuovi videogiochi ma darà modo agli appassionati di "dare uno sguardo speciale ai 20 anni di Xbox. Condivideremo presto maggiori dettagli".