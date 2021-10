20 anni di Xbox: svelato il controller speciale di Xbox Series X/S, ed è splendido - Aggiornata

Dalle pagine del negozio digitale di Best Buy e sui forum di settore trapelano online le immagini del controller Xbox Series X/S "nostalgico" e in edizione speciale per celebrare il ventesimo anniversario dal lancio della prima console Microsoft.

La scheda di Best Buy che preannuncia l'arrivo sul mercato statunitense di questo pad s'accompagna alla pubblicazione di una serie di immagini a 360 gradi che ci permettono di ammirarne ogni dettaglio.

L'Xbox Wireless Controller - 20th Anniversary Special Edition viene proposto in colorazione nera traslucida e verde, sia per la scocca che per i singoli elementi del layout di pulsanti, analogici, trigger e tasti funzione. Si tratta quindi di una revisione estetica del pad ufficiale Xbox Series X/S, senza alcuna aggiunta o modifica legata alle funzionalità.

La pagina pubblicata dal negozio digitale americano ricorda inoltre come "questo controller sia profondamente ispirato agli stili e alle innovazioni del passato e sintetizza il meglio del gaming Xbox degli ultimi 20 anni". L'apertura dei preordini del controller Xbox Wireless Special Edition per i 20 anni di Xbox precede così l'annuncio ufficiale del pad, con tutte le informazioni sulle tempistiche di lancio, sul prezzo consigliato e sui Paesi in cui verrà commercializzato.



Aggiornamento del 7 ottobre, ore 16:15 - Come previsto, Microsoft ha presentato ufficialmente il controller Xbox Series X/S in edizione speciale per il ventennale di Xbox. Il pad sarà proposto al prezzo di 69,99 dollari, con lancio previsto per il 15 novembre: alla prima sincronizzazione con la console nextgen di Microsoft verrà sbloccato un tema dinamico esclusivo, anch'esso dedicato ai 20 anni di Xbox.



Nel novero delle iniziative promosse dalla casa di Redmond troviamo anche le Cuffie Stereo di Xbox in edizione speciale per il ventesimo anniversario delle console Microsoft. Come per il controller, anche le cuffie speciali in colorazione nero/verde saranno disponibili dal 15 novembre al prezzo consigliato di 69,99 dollari.