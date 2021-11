20 anni di Xbox: ecco il wallpaper 4K disponibile anche su Series X|S

Come avrete sicuramente letto, nel corso della serata è stato pubblicato da parte di Microsoft un nuovo aggiornamento firmware per Xbox Series X|S e Xbox One che non si limita ad introdurre nuove funzionalità, ma aggiunge anche un esclusiva tema dinamico all'apposita schermata delle console di vecchia e nuova generazione.

Molti fan di Xbox hanno apprezzato particolarmente questo gesto del colosso di Redmond e hanno dato il via ad una ricerca sul web con l'obiettivo di individuare una versione in alta risoluzione dell'immagine utilizzata nel tema dinamico. A porre fine alla ricerca è arrivato il popolare giornalista Tom Warren, che attraverso un post sui canali social ufficiali ha distribuito un link grazie al quale è possibile effettuare il download della versione a risoluzione 4K dell'immagine celebrativa. In questo modo è possibile cliccare il link nel tweet in calce alla notizia per scaricare lo sfondo ad alta risoluzione ed utilizzarlo su qualsiasi dispositivo in vostro possesso.

Vi ricordiamo che proprio oggi Xbox Cloud Gaming è sbarcato su Xbox One e Xbox Series X|S. Per chi non lo sapesse, inoltre, Phil Spencer di Xbox ha dichiarato di non avere grande interesse nei confronti dei giochi NFT.