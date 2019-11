20 giochi in offerta per il Black Friday su Amazon.it a partire da 19.99 euro

A partire da oggi iniziano le Offerte della Settimana Black Friday di Amazon.it, promozione che coinvolge ovviamente anche la categoria videogiochi e console. Per l'occasione abbiamo selezionato venti giochi PS4, PC, Xbox One e Nintendo Switch in vendita a prezzo scontato per tutto il periodo del Black Friday 2019.

Tra i giochi in offerta troviamo Shenmue 1&2 HD Collection a 19.99 euro, Spyro Reignited Trilogy a 29.99 euro e Yakuza Kiwami 1 9.99 euro, senza dimenticare Diablo 3 Eternal Collection a 24.99 euro e il recentissimo Call of Duty Modern Warfare (nell'esclusiva Amazon Edition) a 54,99 euro.



Sconti Amazon Black Friday 2019

E ancora, Sonic Mania Plus, Persona 5, NieR Automata, RAGE 2, Jurassic World Evolution e Judgment, una proposta per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ilinizia oggi con la Black Friday Week, su Everyeye.it trovate la guida per non perdere nessuna offerta, con i trucchi per risparmiare su Amazon.it grazie a buoni sconto e codici da utilizzare al momento del pagamento per spuntare un prezzo ancora più basso rispetto a quello già scontato.