I 20 migliori giochi del 2022 per il Guardian: niente GOTY a Elden Ring o GOW Ragnarok

Dai candidati a Gioco dell'Anno dei Premi di Steam all'elezione dei giochi vincitori dei The Game Awards 2022, è tempo di bilanci videoludici anche presso la redazione del Guardian.

Il prestigioso quotidiano britannico ha infatti pubblicato la propria classifica dedicata ai migliori 20 videogiochi pubblicati nel corso del 2022. Una lista interessante, il cui podio non mancherà però di sorprendere gli appassionati, che non vi troveranno in vetta nessuno dei grandi AAA che hanno dominato la scena dell'ultimo anno, da Elden Ring a God of War: Ragnarok.

La redazione del Guardian ha invece deciso di premiare con il primo posto un titolo decisamente meno ambizioso, ma dall'enorme potenza pervasiva: Wordle! Il virale passatempo relega Elden Ring alla seconda posizione, mentre la medaglia di bronzo è stata assegnata allo splendido Immortality (trovate qui la nostra recensione di Immortality). Appena fuori dal podio, troviamo invece l'avventura felina di Annapurna Interactive, Stray.

Di seguito, vi riportiamo la Top 20 completa stilata da The Guardian:

Wordle; Elden Ring; Immortality; Stray; God of War: Ragnarok; Norco; Tunic (se non lo avete giocato, recuperate la nostra recensione di Tunic); Cult of the Lamb; The Case of Golden Idol; Bayonetta 3; Nintendo Switch Sports; Total War: Warhammer III; Splatoon 3; Neon White; Pentiment; Horizon: Forbidden West; OlliOlli World; Return to Monkey Island; A Little to the Left; Marvel Snap;

Cosa ne pensate della classifica proposta dal quotidiano britannico?