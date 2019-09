20 milioni di download per Mario Kart Tour, anche Super Mario Run beneficia del successo

Secondo quanto riportato da SensorTower, Mario Kart Tour ha sfondato il tetto dei venti milioni di download da App Store e Google Play nelle prime 24 ore di presenza sugli store digitali, numeri che sembrano testimoniare un notevole interesse per il gioco.

La percentuale dei download sembra equamente divisa tra i due store mobile di riferimento con dieci milioni di download da App Store e altrettanti da Google Play. Per fare un paragone, AppTopia ricorda che Super Mario Run è stato scaricato 4.7 milioni di volte al lancio (solo su iOS) mentre Pokemon GO ha registrato 6.7 milioni di download al day one su dispositivi iPhone e iPad.

Il successo di Mario Kart Tour ha spinto anche i download di Super Mario Run, che nella giornata di ieri è stato scaricato da 200.000 persone, con una crescita del 36% rispetto alle 24 ore precedenti. Mario Kart Tour guida anche la classifica delle app più redditizie su App Store, avendo debuttato al primo posto delle classifiche in oltre 58 paesi tra cui il Giappone e gli Stati Uniti.

Nintendo da parte sua ha già promesso l'arrivo di numerosi aggiornamenti con eventi speciali e l'arrivo del multiplayer, non presente al lancio probabilmente per evitare problemi con i server e l'infrastruttura online.