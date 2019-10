20 minuti di gameplay di Little Town Hero, il nuovo gioco degli autori di Pokemon

Game Freak si prepara non solo a lanciare Pokemon Spada e Scudo ma anche Little Town Hero, nuova IP della compagnia in uscita la prossima settimana. Per l'occasione, lo studio ha pubblicato un video gameplay della durata di 20 minuti, giocato dallo YouTuber giapponese Ponyta Ishii.

"La storia è ambientata in un remoto villaggio ai confini del mondo. L'unica porta che conduce all'esterno è sorvegliata da un castello, e agli abitanti non è permesso di lasciare il villaggio. Ma per la maggior parte degli abitanti non è un problema. Sono soddisfatti della loro vita e non pensano ad altro.

Tuttavia, il protagonista è un po' diverso dagli altri e non vede l'ora di esplorare il mondo. Un giorno, un "mostro" fa la sua comparsa nel villaggio, terrorizzando gli abitanti che non avevano mai pensato che potesse esistere qualcosa del genere. Il protagonista riesce ad affrontarlo usando una misteriosa pietra rossa che ha trovato nelle miniere di carbone. Mentre difende il villaggio, svela gradualmente l'origine delle pietre e dei mostri…

A differenza di altri giochi di ruolo, in Little Town Hero non è necessario affrontare ripetutamente mostri deboli per accumulare esperienza e salire di livello. L'importante è trovare una buona strategia per sconfiggere i vari boss in combattimenti uno contro uno. ... Riuscirà il protagonista a vivere l'avventura che tanto desidera e a fuggire dalla tediosa vita del villaggio?"

Little Town Hero è atteso per il 16 ottobre in esclusiva su Nintendo Swich. Quali sono le vostre aspettative sul nuovo gioco degli autori dei Pokemon? A voi la parola!