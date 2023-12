Oltre 200 giochi italiani in sconto su Steam: al via la terza edizione di Games in Italy

Dopo le attività svolte da IIDEA con le proposte per la regolamentazione degli eSport al Ministero della Cultura, l'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia è lieta di annunciare il ritorno di Games in Italy, la promozione dedicata ai videogiochi italiani su Steam.

Alla terza edizione dell'iniziativa promossa da IIDEA aderiscono centinaia di realtà dell'industria dell'intrattenimento videoludico nostrano, dando la possibilità agli utenti di risparmiare sull'acquisto di oltre duecento videogiochi, espansioni e contenuti aggiuntivi realizzati da studi italiani.

Ad accompagnare questa lodevole iniziativa troviamo anche il simpatico messaggio condiviso dai curatori di Steam per lanciare Games in Italy:

"L'Italia è nota nel mondo per cibo, arte, design, moda e automobili. Eppure, l'Italia è anche la patria di tantissimi videogiochi. Opere dal respiro internazionale, vincitrici di numerosi premi e riconoscimenti. Scopri l'Italia attraverso tantissimi videogiochi unici, emozionanti e coinvolgenti! Buon divertimento!"

La promozione Games in Italy è già attiva su Steam e lo sarà fino al 12 dicembre: tra i videogiochi in offerta, troviamo RIDE 5, Soulstice, Ravenous Devils, Alaloth Champions of the Four Kingdoms, Batora Lost Haven, Assetto Corsa Competizione, Mediterranea Inferno, Daymare 1994 Sandcastle e Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2.