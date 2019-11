200 Trofei Platino in 10 anni: giocatore PlayStation festeggia creando una tela a tema

Sono numerosi i giocatori "cacciatori di Trofei", che si dedicano con passione al completamento di ogni attività in-game necessaria alla conquista su console PlayStation del Trofeo di Platino.

Tra questi ultimi possiamo annoverare anche l'utente noto sul noto forum Reddit come "eblakham". Quest'ultimo ha infatti recentemente festeggiato il superamento di quota duecento Platini, conquistati nell'arco di circa dieci anni. Per celebrare l'occasione, l'utente ha scelto di realizzare una peculiare creazione. Realizzando un collage dei Trofei di Platino conquistati nelle sue sessioni di gioco, eblakham ha dato vita ad una tela a tema, che riassume la sua attività di videogiocatore. Il risultato di questo processo è stato condiviso dal giocatore direttamente su Reddit, con un post dedicato: potete dunque visionarne un'anteprima direttamente in calce a questa news.

Intervistato dalla redazione di Twinfinite, eblakham ha raccontato la propria passione per la "caccia ai Trofei" dei suoi titoli preferiti. Ricordando i giochi completati su PlayStation 3 e PlayStation 4, l'utente ha citato Dead Space 2 come Platino più arduo da conquistare. Menzione speciale anche per Persona 5, recentemente entrato a far parte dei nuovi giochi nel catalogo PS Now, il cui completamento al 100% ha richiesto un ampio ammontare di tempo. Il prossimo obiettivo del giocatore? Il Platino di Death Stranding!



Restando in team, ricordiamo che nell'ottobre 2018, un giocatore in possesso di oltre 1.700 Trofei Platino è entrato nel Guinness World Record.