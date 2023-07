Ed è subito 2012: sta per uscire Call of Duty MW3 ma tutti giocano ai vecchi COD

Nelle prossime settimane Activision annuncerà Call of Duty Modern Warfare 3 in uscita a fine anno... ma interessa davvero alla community di COD? La stessa community che in questi giorni ha preso d'assalto i vecchi videogiochi della serie, lasciando deserti (o quasi) i server dei titoli più recenti come MW2 e Warzone. Che cosa succede?

Guardando la classifica USA di Xbox Store notiamo come i cinque giochi più venduti siano tutti legati al franchise Call of Duty, con particolare focus sui titoli più datati:

Call of Duty Black Ops II 2012

Call of Duty Modern Warfare 2 2009

Call of Duty Black Ops 2010

Call of Duty Modern Warfare 2 2022

Call of Duty Modern Warfare 2011

Questa "scalata" dei vecchi COD è dovuta alla riapertura e all'ottimizzazione dei server dei vecchi Call of Duty, una manovra che ha portato anche a picchi di oltre 100.000 giocatori connessi in contemporanea su Call of Duty Black Ops del 2010.

La nostalgia gioca un ruolo importante nella riscoperta di videogiochi, film, serie TV, fumetti o album musicali, tuttavia Activision (e presto, Microsoft) deve stare attenta a non sottovalutare questo fenomeno. Con tutti i vecchi Call of Duty perfettamente compatibili con Xbox Series X/S è un attimo recuperare il gioco preferito della propria adolescenza, ignorando completamente i nuovi COD.

Uno scenario apocalittico che certamente non si verificherà, ma la serie ha bisogno ora più che mai di una nuova ondata di hype e bisognerà capire come riportare i giocatori sui "nuovi" Call of Duty, ora che hanno riscoperto il piacere di rigiocare a Black Ops e Modern Warfare.