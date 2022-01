Siamo nel 2017? Mario Kart 8 Deluxe è il gioco più venduto in UK

Mario Kart 8 Deluxe è immortale: nonostante sia stato lanciato su Switch nel 2017, il gioco di corse di casa Nintendo continua a vendere a ritmi incredibili, che nell'ultima settimana dell'anno gli hanno consentito di reclamare la prima posizione della classifica del Regno Unito.

Nella settimana dal 26 dicembre 2021 al 1° gennaio 2021, Mario Kart 8 Deluxe è stato il gioco più venduto in formato fisico nel Regno Unito. Nonostante la sua anzianità (il gioco originale per Wii U risale addirittura al 2014!) è riuscito a fare meglio dei ben più recenti FIFA 22 e Animal Crossing: New Horizons, che completano il podio. GamesIndustry.biz a notare che è la settima volta che il gioco occupa la prima posizione da quando è stato pubblicato nell'aprile del 2017.

Classifica vendite UK | 26 dicembre 2021 - 1° gennaio 2022

Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22 Animal Crossing: New Horizons Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Vanguard Pokémon Diamante Lucente Minecraft (Switch) Just Dance 2022 Assassin's Creed Valhalla Mario Party Superstars

*Dati forniti da GfK e basati sul solo mercato fisico.

Come avrete sicuramente già notato, nella Top 10 figurano ben cinque esclusive Nintendo, alle quali va ad aggiungersi un gioco terze parti per Switch. Notevoli anche le "gambe" di Marvel's Spider-Man Miles Morales, che continua a vendere bene assieme ai nuovi stock di PlayStation 5.