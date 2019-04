Il 2018 è stato il miglior anno nella storia di PlayStation per quanto riguarda i ricavi

Gli ultimi risultati finanziari di Sony Interactive Entertainment hanno presentato dati decisamente positivi per l'anno fiscale concluso il 31 marzo scorso, con PlayStation 4 a quota 96.8 milioni di console distribuite dal lancio e numeri record per le vendite software.

Secondo un report di Critical Hit, sembra che nel solo 2018 la compagnia abbia generato più ricavi dell'intera era PlayStation 2, indubbiamente una generazione particolarmente fortunata per la compagnia giapponese.

Di fatto il 2018 è stato il miglior anno di sempre per PlayStation in termini di profitti, la sola divisione gaming di Sony ha generato entrate pari a 21 miliardi di dollari, cifra più che raddoppiata rispetto al record del 2013 (10.42 miliardi di dollari), anno di lancio di PS4. L'hardware PlayStation ha generato 3.84 miliardi di dollari in vendite, numero incredibile se pensiamo che nell'intera generazione PS2 Sony ha guadagnato dall'hardware 2.22 miliardi di dollari mentre nell'era PS1 3.03 miliardi di dollari.

Positivi anche i numeri del software, con vendite pari a 9.94 miliardi di dollari nel solo 2018, cifra che include non solo le vendite fisiche ma anche i profitti derivanti dal PlayStation Store e dai servizi come PlayStation Plus e PlayStation Now.