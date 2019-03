Il 2019 di Pokemon GO? Novità in Arrivo da Niantic giovedì 4 Aprile!

Nel corso dello scorso anno, Pokemon GO ha abituato gli aspiranti Maestri di Pokemon di tutto il mondo ad un corposo numero di eventi a tema: ebbene, sembra che il 2019 non sarà da meno!

Come potete verificare nel cinguettio disponibile in calce a questa news, infatti, l'Account Twitter ufficiale di Pokemon GO ha pubblicato un Tweet decisamente interessante. In allegato a quest'ultimo, troviamo una breve ma corposa clip, all'interno della quale il Team di Sviluppo ripercorre alcuni dei risultati ottenuti dal Gioco nel corso del 2018. Tra questi, possiamo evidenziare:

L'organizzazione di 12 Pokemon Community Days;

Più di cinque miliardi di Km percorsi dagli Allenatori di tutto il mondo;

Oltre 70 miliardi di Pokemon catturati;

Il breve video invita inoltre i Giocatori a tenere d'occhio la data del 4 aprile, in quanto durante la giornata sarà condiviso il calendario per gli eventi live globali del 2019 di Pokemon GO. L'Account Twitter del mobile game non fornisce ulteriori informazioni, ma avvisa gli Utenti che probabilmente avranno bisogno di "una grande bottiglia di protezione solare"!

In attesa di scoprire, il prossimo giovedì 4 aprile, che cosa Niantic ha in serbo per i Giocatori, vi ricordiamo che la Software House ha già ufficializzato alcuni appuntamenti. Tra questi, troviamo l'evento Bacomania in Pokemon GO e il Pokemon Community Day di Aprile!