Il 2019 di Sakurai? Il Director di Super Smash Bros Ultimate ha giocato 242 titoli PS!

In occasione dell'inizio del nuovo anno, Sony ha messo a disposizione dell'utenza un simpatico strumento per "riassumere" il proprio 2019 targato PlayStation.

Tra coloro che hanno scelto di usufruirne troviamo un personaggio decisamente di eccezione: Masahiro Sakurai, Director di Super Smash Bros Ultimate! L'illustre sviluppatore di casa Nintendo ha infatti condiviso sul proprio profilo Twitter le proprie statistiche di gioco su hardware Sony. Ebbene, come potete verificare nel cinguettio disponibile in calce a questa news, Sakurai si è dedicato a ben 242 giochi su sistemi PlayStation: un risultato alquanto notevole! "Se dovessi includere i giochi Nintendo Switch e PC, - ha aggiunto il Director - mi chiedo quanti giochi sarebbero stati..". Un numero che probabilmente non scopriremo mai, ma che non dubitiamo si rivelerebbe decisamente elevato.



Nel corso dell'intero 2019, Sakurai si è concentrato sul supporto post-lancio di Super Smash Bros Ultimate. L'apprezzato picchiaduro ha infatti visto la periodica pubblicazione di nuovi combattenti, introdotti in-game tramite DLC. Recentemente, inoltre, il team di Nintendo ha presentato al pubblico il nuovo Fighters Pass 2 di Super Smash Bros Ultimate, confermando così agli appassionati del titolo che ulteriori lottatori arriveranno in futuro ad arricchire il già vasto e variegato roster dell'esclusiva disponibile su Nintendo Switch.