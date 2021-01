Il 2020 di Control: Remedy ci mostra una nuova infografica sul gioco

Tramite un nuovo cinguettio pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale, Remedy Entertainment ha pubblicato alcuni interessanti numeri riguardanti il 2020 di Control, action-adventure paranormale che è riuscito ad affermarsi come uno dei migliori prodotti videoludici del 2019.

Gli autori di Control hanno raccolto alcuni interessanti dati fatti registrare dai giocatori durante lo scorso anno, e hanno deciso di raccoglierli in una pratica infografica (consultabile in calce alla notizia). Scopriamo ad esempio che la nostra Jesse Faden, protagonista dell'avventura, è stata sconfitta dall'organizzazione Hiss 58.910.239 volte. Un numero forse influenzato dall'introduzione delle nuove opzioni per la difficoltà pensate per quei giocatori che volessero mettersi maggiormente alla prova.

Grazie agli altri dati, che tengono conto dell'utenza PC, PS4 e Xbox One, apprendiamo inoltre che 59.598.849 volte i soldati Hiss hanno temporaneamente combattuto al fianco di Jesse tramite l'utilizzo dell'abilità Seize; 1.847.145.550 oggetti di arredamento dei vari livelli sono stati lanciati con i poteri paranormali; 1.753.606 foto sono state scattate in Photo Mode; 552.643 volte, infine, i giocatori sono giunti ai titoli di coda dell'opera firmata Remedy.

Ricordiamo che Control Ultimate Edition, già disponibile su PC e console old gen, arriverà anche in versione PS5 e Xbox Series X nel corso dei primi mesi del 2021 (la versione standard sarà comunque retrocompatibile sulle piattaforme next-gen). Nel frattempo, Sam Lake ha voluto stuzzicare i fan mostrando la bozza della sceneggiatura del nuovo progetto in cantiere presso gli studi della software house finlandese.